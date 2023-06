avaay SIGNATURE Launch der Premium-Linie mit Medizinalcannabis aus außergewöhnlichem Craft-Anbau (FOTO)

Berlin (ots) - Alles neu macht der Juni: Die Medizinalcannabismarke avaay

Medical der Berliner Sanity Group zeigt sich pünktlich zum Sommer in neuem

Gewand: Der Markenauftritt wurde optisch überarbeitet und aufgefrischt. Darüber

hinaus kommt unter dem Namen avaay SIGNATURE eine Premium-Linie für die

hochwertigsten Blüten der außergewöhnlichsten Sanity-Craft-Anbaupartner auf den

Markt. Moderne Genetiken stehen bei SIGNATURE im Vordergrund, die neben

Cannabinoiden auch Terpene in hohen Mengen und mit einzigartig ausgeprägten

Profilen enthalten.



Die ersten Blüten der Premium-Linie stammen von den beiden renommierten,

kanadischen Anbaupartnern Habitat und fuga, die auf nachhaltigen und organischen

Anbau setzen und hochqualitatives Medizinalcannabis kultivieren: Der

Craft-Anbauer Habitat aus British Columbia produziert neben Cannabis auch

Bio-Lachs aus eigener Zucht in einem geschlossenen, aquaponischen System. Die

besonders hohe Qualität verdanken die Blüten dem nährstoffreichen Wasser der

Lachszucht, mit dem sie angebaut werden. In Quebec produziert das passionierte

Team von Anbaupartner fuga nicht nur nach organischen Prinzipien, sondern nutzt

darüber hinaus "Living Soil", also ein erdbasiertes Substrat mit aktivem

Bodenleben, das dauerhaft, inzwischen bereits seit vier Jahren, genutzt wird.