Segway-Ninebot präsentiert den Navimow mit Innovation "VisionFence" auf der spoga+gafa 2023 in Köln

Cologne, Deutschland (ots/PRNewswire) - Mähroboter Segway Navimow auf

Erfolgskurs: DACH-Region ist umsatzstärkste in Europa



- Bisher Äquivalent von ca. 21.000 Fußballfeldern mit dem Segway Navimow gemäht

- Hohe Nachfrage weltweit



Nirgendwo in Europa ist der Rasenmähroboter Navimow von Segway-Ninebot beliebter

als in der DACH-Region. Denn in Deutschland, Österreich und der Schweiz werden

die meisten Navimows verkauft. Der smarte Gartenhelfer ist neben den USA und

Kanada derzeit in 25 Ländern in Europa verfügbar.