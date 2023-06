DAX setzt Konsolidierung fort

Die Börsenampel für den Deutschen Aktienindex bleibt so lange auf grün, wie der Markt über 16.000 Punkten notiert. Andernfalls könnte es schnell gehen. Denn auch weil sich fundamental die Rahmendaten für die deutsche Wirtschaft nicht wirklich verbessern, steigt die Skepsis gegenüber immer wieder neuen Rekorden des deutschen Leitindex. Für den letzten am Freitag dürften überwiegend die Akteure am Terminmarkt verantwortlich gewesen sein, so viel steht heute fest.

Vor einem historisch eher schwachen Börsensommer wäre der Rutsch unter die 16.000 für viele Anleger das Signal, die Gewinne der Rally seit vergangenem Oktober zu realisieren. Es heißt also weiterhin fahren auf Sicht! Ein wichtiger Impuls für die Märkte könnte heute von der Rede des Fed-Chefs Jerome Powell ausgehen, der um 16 Uhr vom US-Kongress angehört wird.

Während die Inflation in den USA deutlich abnimmt und in der Eurozone stagniert, wird diese in Großbritannien immer mehr zum Problem. Im Monatsvergleich ging sie nicht wie erwartet zurück, die Kernrate stieg sogar von 6,8 auf 7,1 Prozent und damit auf den höchsten Wert seit 31 Jahren.

Die große Frage ist nun, ob und wann das Vereinigte Königreich Währungsmaßnahmen ergreifen wird, um die steigenden Preise wieder in den Griff zu bekommen. Im Gegensatz zu den Ländern der Eurozone hat Großbritannien durch seine eigene Währung noch die Möglichkeit, diese abzuwerten, um somit zumindest indirekt auf die Inflation einzuwirken. Zwar rangiert dies eher in der zweiten Reihe möglicher Maßnahmen, dennoch wäre es äußerst interessant zu sehen, ob ein Land innerhalb Europas mit eigener Währung so besser gegen die Inflation ankämpfen kann.