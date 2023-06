Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund Fasshauer zur Personalgewinnung

Berlin (ots) - "Die Generation der Babyboomer geht nun sukzessive in den

Ruhestand. In der Folge steigt die Zahl der Anträge auf Leistungen der

Rentenversicherung und gleichzeitig verlassen zahlreiche Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter vor allem altersbedingt unser Haus", erläuterte Dr. Stephan

Fasshauer, Direktor der Deutschen Rentenversicherung Bund, auf der heute in

Lübeck-Travemünde tagenden Vertreterversammlung.



Fachkräftemangel bei der Deutschen Rentenversicherung Bund