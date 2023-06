"The Messi Experience" Ein interaktives Multimedia-Erlebnis, das von Leo Messis Karriere inspiriert ist, geht auf Welttournee

Miami (ots/PRNewswire) - Die immersive Reise "The Messi Experience, A Dream Come

True" wird Anfang 2024 ihr Debüt geben. Danach wird sie im Laufe der nächsten

Jahren alle Kontinente der Welt besuchen. Produziert und mitgestaltet wurde sie

von Primo Entertainment, dem renommierten US-amerikanischen

Produktionsunternehmen für Massenveranstaltungen, zusammen mit Moment Factory,

dem internationalen Multimedia-Entertainment-Studio aus Montreal.



The Messi Experience ist ein innovatives, interaktives Multimedia-Erlebnis, das

Gäste auf eine einzigartige Reise durch das Leben der Legende mitnimmt und

Besucher in das Spiel einlädt! Gäste werden in eine Welt voller Kindheitsträume

und Rekordleistungen geführt und können den Mann hinter der Legende erleben und

entdecken: digitale Aktivitäten am Ball mit Live-Punkteanzeige und persönliche

virtuelle Interaktionen mit Messi selbst werden einige der Aktivitäten dieses

vollständig immersiven Erlebnisses sein.