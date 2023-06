Jeder vierte Arbeitnehmer sucht angesichts der Lebenshaltungskosten einen neuen Arbeitsplatz PwC Global Workforce Umfrage zu Hoffnungen und Ängsten

London (ots/PRNewswire) -



- "Die große Resignation" setzt sich fort, da die Lebenshaltungskosten die

Arbeitnehmer dazu zwingen, nach Lohnerhöhungen zu suchen.

- Der Anteil der Arbeitnehmer, die am Ende des Monats noch Geld übrig haben,

sinkt drastisch

- Arbeiter, die finanzielle Schwierigkeiten haben, sind am wenigsten auf

wirtschaftliche Veränderungen und Künstliche Intelligenz vorbereitet.

- CEOs müssen den Arbeitsplatz "neu erfinden", um Mitarbeiter zu binden und

weiterzuentwickeln.



PwC hat heute die Umfrage "Global Workforce Hoffnungen und Ängste

(https://www.pwc.com/hopesandfears) 2023" veröffentlicht, in der die

Einstellungen und Verhaltensweisen von fast 54.000 Arbeitnehmern in 46 Ländern

und Territorien detailliert beschrieben werden.