Arbeitgeberverbände BAP und iGZ beschließen ihre Verschmelzung auf den Gesamtverband der Personaldienstleister e.V. (GVP) / Notwendige Quoren wurden auf beiden Mitgliederversammlungen erfüllt

Berlin (ots) - Auf ihren heutigen Versammlungen haben die Mitglieder desBundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister e.V. (BAP) und desInteressenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e.V. (iGZ) grünes Licht fürdie Verschmelzung der beiden Arbeitgeberverbände zum "Gesamtverband derPersonaldienstleister e.V." (GVP) gegeben. Durch das Erreichen der jeweilserforderlichen Quoren zur Zustimmung wurde der letzte wichtige Schritt hierfürerfüllt. Mit dem GVP entsteht einer der größten Arbeitgeberverbände inDeutschland, der etwa 6.000 Mitgliedsunternehmen vertritt und gemeinsam mit denDGB-Gewerkschaften künftig die Arbeits- und Sozialbedingungen für rund 800.000Zeitarbeitskräfte organisiert. Der neue Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbandvertritt fortan die gesamte Personaldienstleistungsbranche in Deutschland, vonder Zeitarbeit über die Personalvermittlung bis hin zur Personalberatung undPersonalentwicklung."Durch die Verschmelzung von BAP und iGZ entsteht mit dem GVP ein gemeinsamerVerband mit starker Stimme, der für die Branche ungemein wichtig ist. Denn erist genau die passende Antwort auf die vor uns liegenden gewaltigenHerausforderungen, da wir hierdurch unsere Durchschlagskraft gegenüber Politik,Wirtschaft und Öffentlichkeit spürbar erhöhen können.", erklärt deriGZ-Bundesvorsitzende Christian Baumann . Er wird künftig als GVP-Präsident denneuen Verband gemeinsam mit seinem Stellvertreter Sebastian Lazay führen, dergegenwärtig an der Spitze des BAP steht. Dieser betont: "Dank desZusammenschlusses können wir unsere Stärken bündeln und unter dem gemeinsamenDach neue innovative Impulse für die künftige Arbeit der Personaldienstleistergeben. Der GVP wird so zum optimalen Partner für seine Mitglieder in einer Zeit,in der sich insbesondere die Arbeitswelt in einem rasanten Wandel befindet."Mit den heutigen Beschlüssen wurden die Weichen für den Verschmelzungsprozessgestellt. Die Vorbereitung hierzu begann im Frühjahr 2022, als sich dieMitgliederversammlungen von BAP und iGZ mit eindeutiger Mehrheit dafüraussprachen, in Gespräche über ein mögliches Zusammengehen der beiden führendenBranchenverbände einzutreten. Bereits am 24. März 2023 wurde von den Vorständenbeider Verbände mit dem GVP ein neuer Verein gegründet, der erforderlich ist, umim nun erfolgten Fall des positiven Mitgliedervotums den neuen Verband aus derTaufe heben zu können. In den nächsten Monaten wird die Integration der beidenVerbände auf den GVP umgesetzt, um den neuen Verband mit Leben zu füllen.Weiterführende Informationen zum GVP unterhttps://www.personaldienstleister.de/bap/infoservice-verbandsneugruendung .