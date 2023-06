PEKING, 21. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Die Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") wird vom 15. bis 17. September in Peking, China, den 7. Weltkongress für Geothermie (WGC 2023) ausrichten, der zum ersten Mal in China stattfindet und als "Olympiade der Geothermie" bezeichnet wird. Das Thema der WGC 2023 lautet "Saubere Geothermie, grüne Erde".

Sinopec Star Co, Ltd., eine Tochtergesellschaft von Sinopec, erforscht seit 2006 aktiv die Entwicklung und Nutzung geothermischer Energie und leistet einen wichtigen Beitrag zu Sinopecs Roadmap für die Entwicklung sauberer Energie und den Aufbau eines neuen Industrielayouts.

Das Unternehmen ist bestrebt, die skalierte Entwicklung seines Geschäftsmodells "Geothermal+" voranzutreiben, um das Volumen der Kohlenstoffanlagen weiter auszubauen und die Qualität der Dienstleistungen zu verbessern, während es sich in die großen regionalen und nationalen wirtschaftlichen und ökologischen Entwicklungsstrategien einfügt, um die saubere Energieheizung voranzutreiben.

Bis heute hat Sinopec Star 10 "rauchfreie Städte" in China gebaut und verfügt über mehr als 1 Million Quadratmeter geothermische Heizkapazität in 22 Städten. Das Unternehmen hat fast 85 Millionen Quadratmeter Heizkapazität für saubere Energie gebaut und mehr als 60 Städte und Landkreise in den Provinzen Tianjin, Shaanxi, Hebei, Henan und Shandong beliefert, wodurch die Kohlenstoffemissionen um 4,2 Millionen Tonnen pro Jahr gesenkt wurden und Millionen von Haushalten davon profitieren.

Weltweit sucht Sinopec Star aktiv nach Kooperationsmöglichkeiten mit internationalen Institutionen, Organisationen und Partnern. Es hat Allianzen mit isländischen Unternehmen geschlossen, eine Reihe von geothermischen Pilotprojekten in China an Land gezogen, die Einrichtung eines chinesisch-isländischen Forschungs- und Entwicklungszentrums für Geothermie mit Islands Arctic Green Energy geleitet und war Gastgeber internationaler Geothermie-Konferenzen und -Workshops, um die globale Zusammenarbeit kontinuierlich zu stärken und gleichzeitig den Einfluss der Marke zu vergrößern.

Darüber hinaus hat Sinopec Star 52 Industriestandards entwickelt, die genehmigt wurden und einen weiten Bereich abdecken, einschließlich der Erkundung und Bewertung geothermischer Ressourcen, geothermischer Heizung und mehr. Das Unternehmen beteiligt sich aktiv am Aufbau des internationalen Standardsystems für Geothermie und gewinnt das Vertrauen des Marktes mit führenden Standards.

Nachdem das Pressezentrum am 20. Juni eingerichtet wurde, hat die WGC 2023 nun die Registrierung für die Medien eröffnet.

Weitere Informationen zu Sinopec und der WGC 2023 finden Sie unter http://www.sinopecgroup.com/group/en/ und https://www.wgc2023.com/wgc2023/en/.

