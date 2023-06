Noch im November 2021 markierte Generac bei 524,31 US-Dollar ein stolzes Verlaufshoch, die steile Anstiegsphase wurde nur wenig später korrigiert und brachte Verluste zunächst auf 252,00 US-Dollar hervor, später auf 200,00 US-Dollar und bis Dezember letzten Jahres schließlich auf 86,29 US-Dollar. Seitdem allerdings sind deutliche Bremsspuren im Ausverkauf zu verzeichnen, auch konnte der vorausgegangene Abwärtstrend beendet werden. So richtig Schwung kam in die Akte bislang allerdings nicht, erst in den letzten Wochen steigen Investoren wieder vermehrt ein.

Jahreshochs im Blick