AUSSERGEWÖHNLICHES LUXUSLEBEN NEU DEFINIERT DAR GLOBAL UND AUTOMOBILI LAMBORGHINI PRÄSENTIEREN TIERRA VIVA VILLEN IM HOCHEXKLUSIVEN BENAHAVÍS

Marbella, Spanien (ots/PRNewswire) - Der renommierte Bauträger für

Luxusimmobilien Dar Global stellt sein neuestes und herausragendstes Projekt

vor: Tierra Viva. Dieses architektonische Juwel befindet sich in der

ultra-exklusiven Gegend von Benahavís, nur 8 Autominuten vom atemberaubenden

Marbella entfernt. Der Start von Tierra Viva stellt einen bemerkenswerten

Meilenstein bei den unermüdlichen Bemühungen von Dar Global dar,

unvergleichliche Investitionsmöglichkeiten im Luxussegment zu schaffen. Das

Projekt hat einen Wert von rund 282 Millionen Euro.



Tierra Viva ist eine exklusive Wohnanlage mit Premium-Sicherheitsdienst rund um

die Uhr. Gelegen in der bewachten Wohnanlage Los Jararillos, mit 2

Pförtnerhäusern und Premium-Sicherheitsdienst rund um die Uhr, bietet sie

Bewohnern und Gästen eine private, sichere Umgebung. Sie beherbergt eine Reihe

individueller, prächtiger Villen mit Panoramablick auf das Mittelmeer, in denen

sich Kraft und Vitalität harmonisch vereinen. Dieses architektonische Juwel,

inspiriert vom ikonischen Design von Automobili Lamborghini, markiert als erstes

europäisches Wohnprojekt der Supersportwagenmarke einen Meilenstein.