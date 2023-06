Qardio bringt das Gesundheitswesen einen Schritt weiter und führt revolutionäres Live-EKG-Monitoring ein

SAN FRANCISCO, 21. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Qardio, ein führender Innovator im Bereich der Gesundheitstechnologie, ist stolz darauf, seine bahnbrechende Livestream-Lösungen vorzustellen. Diese umfasst die kontinuierliche Überwachung von EKG, Blutdruck, Pulsoxymetrie (SPO2), Körpertemperatur, Gewicht und Körperposition und stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der virtuellen Patientenversorgung in Echtzeit dar.

Diese hochmodernen Echtzeitlösungen haben das Potenzial, die medizinische Praxis in vielen Bereichen zu revolutionieren, z. B. in der Übergangspflege, im Betreuung zu Hause, in Überwachungsstationen * (z. B. Intensivpflege/Telemetrie/Kardiologie), in der Fernüberwachung von Patienten, in der kardiologischen Rehabilitation und sogar in der Notaufnahme *. Durch die Verbesserung der Fähigkeit von Gesundheitsdienstleistern, virtuelle Pflege außerhalb des klinischen Umfelds zu leisten, können Gesundheitsdienstleister schnell eingreifen, wenn sich der Gesundheitszustand eines Patienten verschlechtert, und so die Ergebnisse für den Patienten verbessern. Eine frühzeitige Intervention kann die Kosten des Gesundheitswesens senken, indem die Wiederaufnahmen ins Krankenhaus reduziert und der Übergang in die Pflege beschleunigt wird.