Josef Schucker eröffnet mit großem Erfolg die erste LUQEL AQUA Water Bar in Dubai und setzt seine Trinkwasser-Vision fort (FOTO)

Dubai (ots) - LUQEL eröffnet die erste Gourmet AQUA Water Bar in der Media Cityin Dubai und setzt damit einen wichtigen Meilenstein im Kampf für sauberes undgesundes Trinkwasser und gegen Plastikmüll. Unternehmer Josef Schucker treibtdamit seine Trinkwasser-Vision weiter voran und unterstützt das Emirat Dubai inseinem Engagement für eine gesunde und nachhaltige Zukunft.LUQEL, ein Pionierunternehmen im Kampf für sauberes und gesundes Trinkwasser undfür den Umweltschutz, zeichnet sich durch seine fortschrittliche Technologieaus, die höchste Wasserqualität garantiert. Durch eine spezielle Filtrations-und Mineralisierungstechnologie wird das Wasser sicher von allenVerunreinigungen und Schadstoffen befreit und zusätzlich mit wertvollenMineralien angereichert. In der AQUA Water Bar, Loft Offices Building 2 - G06,Dubai Media City, können sich die Bewohner*innen und Besucher*innen Dubais absofort montags bis freitags von 9 - 16 Uhr selbst von dieserTrinkwasserinnovation überzeugen. Erstmals können die Gäste an einerWasserstation aus 30 verschiedenen Wassersorten, die von renommiertenWassersommeliers kreiert wurden, individuell nach ihren Wünschen wählen. DieAQUA Water Bar bietet neben verschiedenen Wassersorten auch gesunde Snacks, Teeund Kaffee an. Wer sich im Büro oder zu Hause erfrischen möchte, kann dieGetränke in wiederverwendbaren Glasflaschen mitnehmen. In Zukunft soll auch einLieferservice angeboten werden.Die Gründung von LUQEL geht auf Erfahrungen zurück, die der AusnahmeunternehmerJosef Schucker auf seinen Reisen machte: Einerseits haben viele Menschen keinendirekten Zugang zu sauberem Trinkwasser, andererseits verschmutzt Plastikmülldie Natur an Land und im Meer. Daraus entstand die Vision, innovative Lösungenzu entwickeln, um sauberes Trinkwasser sicher und nachhaltig zur Verfügung zustellen und Plastikmüll zum Schutz der Umwelt zu reduzieren. Nach demerfolgreichen Verkauf seines Unternehmens SCA Schucker im Jahr 2011 war für dengebürtigen Pforzheimer klar, dass er sein Wissen, die technische Expertiseseiner beruflichen Laufbahn und seinen Unternehmergeist nutzen wollte, um dengesellschaftlichen Wandel im Sinne der Nachhaltigkeit voranzutreiben."Unsere Vision ist es, die internationalen Ambitionen für mehr Gesundheit undUmweltschutz maßgeblich voranzutreiben, indem wir reines, sauberes undschmackhaftes Trinkwasser mit geringem CO2-Fußabdruck zur Verfügung stellen.Unsere innovative, nachhaltige und preisgekrönte LUQEL Water Station wird direktan den Wasserhahn angeschlossen, reinigt das Wasser durch ein dreistufigesFiltersystem und fügt durch unsere patentierte Technologie Mineralien in