US-Anleihen drehen ins Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch nach anfänglichen Verlusten leicht ins Plus gedreht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg im späten New Yorker Handel um 0,08 Prozent auf 113,41 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Treasuries betrug 3,72 Prozent.

