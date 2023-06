Die ultimative Lösung von ReadyWise UK für die Zubereitung von Mahlzeiten im Freien in diesem Sommer

Der Hauptvorteil bei der Verwendung der gefriergetrockneten Mahlzeiten von ReadyWise UK bei Abenteuern im Freien besteht in ihrem geringen Gewicht, das ermöglicht, sie bei Ausflügen einfach in einem Rucksack, in Autos, Booten usw. mitzuführen. Angeboten wird eine Trockentasche mit Lebensmitteln, die reichhaltige 60 Portionen ergeben und die Option bieten, sieben verschiedenen Mahlzeiten zuzubereiten, darunter Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Diese in einer wasserdichten Trockentasche verpackten Mahlzeiten wurden für Abenteuer im Freien und Notfälle konzipiert. Die Haltbarkeit der Speisen ist gewährleistet und sie können bequem mitgeführt werden.

Zusätzlich können Kunden die Trockentasche wiederverwenden und sich ihre Lieblingsgerichte aus dem breiten Sortiment an von ReadyWise UK angebotenen Eimern mit Notfallnahrung zusammenstellen. Das Unternehmen bietet unter anderem einen Fleisch-und-Reis-Eimer, einen Obsteimer, einen Gemüseeimer, einen Frühstückseimer und einen Mittagessen-und-Abendessen-Eimer an. Dies ermöglicht das Zusammenstellen personalisierter Mahlzeiten-Pakete, die den individuellen Vorlieben und Ernährungsbedürfnissen entsprechen.

60 Portionen von ReadyWise – Fakten:

Trockentasche

60 Portionen

Frühstück, Mittagessen, Abendessen

13.880 Kalorien

7 Tage mit je 1.800 Kalorien pro Tag

Die wiederverwendbare Trockentasche bietet unzählige Möglichkeiten über die Aufbewahrung von Mahlzeiten hinaus. Sie kann wichtige Dokumente effektiv vor Wasserschäden schützen und dafür sorgen, dass sie bei Aktivitäten im Freien sicher verwahrt bleiben. Darüber hinaus kann in der Trockentasche sogar Wasser transportiert werden, was ihre Vielseitigkeit in Bezug auf verschiedene Camping-, Überlebenstraining- und Notfallszenarien unter Beweis stellt.

„ReadyWise UK versteht, wie wichtig die Zweckmäßigkeit ist, wenn es um die Planung von Mahlzeiten während Abenteuern im Freien oder in Notfallsituationen geht", sagte Kim Berknov, Vizepräsident für die EMEA-Region bei ReadyWise UK. „Unser Sortiment an gefriergetrockneten Mahlzeiten bietet eine mühelos nutzbare Lösung für Einzelpersonen und Familien, die es ihnen ermöglicht, köstliche und nahrhafte Speisen zu genießen, ohne Kompromisse in Bezug auf den Geschmack, den Stauraum oder die Reinigung eingehen zu müssen. Unser Ziel ist es, Campern, Seglern, Wanderern, Jägern und Naturliebhabern einfach zuzubereitende und leckere Mahlzeiten zu bieten, während sie die freie Natur erkunden."

Die haltbaren und einfach zuzubereitenden gefriergetrockneten Mahlzeiten von ReadyWise UK sind jetzt erhältlich. Kunden erhalten für einen begrenzten Zeitraum einen zusätzlichen Rabatt von 5 % auf ihren Kauf, wenn sie den Rabattcode FLASH an der Kasse eingeben. Bitte besuchen Sie www.readywise.co.uk, www.readywise.co.uk/de oder www.readywise.co.uk/fr.

Informationen zu ReadyWise UK:

ReadyWise UK hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich, und ist ein führender Anbieter von Lösungen für Notfallnahrung. Das Unternehmen bietet eine große Auswahl an gefriergetrockneten Mahlzeiten für Abenteuer im Freien und Notfallsituationen. Um mehr über ReadyWise UK zu erfahren, besuchen Sie bitte www.readywise.co.uk

