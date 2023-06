Der visionäre Ansatz und die technologischen Fortschritte von ZPMC stehen auf der TOC Euro 2023 im Mittelpunkt

Am ersten Tag stattete Liu Chengyun, stellvertretender Generaldirektor der China Communications Construction Group (CCCC) und Sekretär des Parteikomitees sowie Vorsitzender der ZPMC, der Veranstaltung einen Besuch ab. In Begleitung von ZPMC-Vizepräsident Shen Qiuyuan führte Liu mehrere produktive Geschäftsgespräche und gewährte der Niederlassung der Nachrichtenagentur Xinhua in Den Haag ein Interview, in dem er das aktive Engagement der ZPMC in der Branche hervorhob.

ROTTERDAM, Niederlande, 21. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC), ein führender Hersteller von Hafenmaschinen, hat vor kurzem an der TOC Euro 2023 teilgenommen, einer großen europäischen Messe für Fachleute aus der Hafen- und Container-Lieferkettenindustrie. Die Veranstaltung fand vom 13. bis 15. Juni im Ahoy Center in Rotterdam, Niederlande, statt. Als einer der Hauptsponsoren der TOC konnte ZPMC seinen Stand im Zentrum des Veranstaltungsortes platzieren, um eine maximale Sichtbarkeit der Marke zu gewährleisten und die Aufmerksamkeit vieler Besucher auf sich zu ziehen.

Während der Veranstaltung hatte Herr Liu wertvolle Begegnungen mit einigen der wichtigsten Kunden von ZPMC, darunter die Maersk Group, Dubai World, Cosco Shipping, CMA CGM und Qingdao Port, sowie mit einigen wichtigen Zubehörlieferanten. In ausführlichen Gesprächen erörterten sie effektive Kooperationsstrategien für laufende und künftige Projekte, legten strategische Richtungen fest und gewannen wertvolle Einblicke in die Zukunftsaussichten der Branche.

In Anerkennung der führenden Rolle von ZPMC im Bereich der Herstellung von Hafenmaschinen lud der Veranstalter das Unternehmen ein, eine Rede zu halten, in der die vorherrschenden Trends im Bereich der Terminalautomatisierung und des intermodalen Transports beleuchtet wurden. Die ZPMC-Führungskräfte konzentrierten sich speziell auf die gegenwärtige und künftige Weiterentwicklung von automatischen gummibereiften Portalkränen (ARTG). Während der Präsentation erläuterten sie das grundlegende Konzept der ZPMC ARTG-Kräne und nannten einige der herausragenden Ergebnisse der Geräte in der Hafenautomatisierung, die durch die effektive Nutzung robuster Daten und die überragende Leistung der Geräte ermöglicht wurden.

Auf der Veranstaltung hielt ZPMC drei Produktpräsentationen: The Green Technology behind the Flow Machine (Die grüne Technologie hinter der Flow Machine), ZPMC Simulation Technology (Die ZPMC-Simulationstechnologie) und Intelligent Storage Solutions (Intelligente Speicherlösungen). Die Präsentationen haben erfolgreich die Diversifizierung der Geschäftsentwicklungsstrategie aufgezeigt. Sie beleuchteten die Perspektive von ZPMC für die zukünftige Entwicklung der Branche und erläuterten den strategischen Plan für die Expansion in neue Märkte.

Große Hafenbetreiber auf der ganzen Welt arbeiten an Plänen zur Dekarbonisierung und Emissionsreduzierung, was die Nachfrage nach der Reduzierung von Kohlenstoffemissionen bei der Produktion und dem Betrieb von Anlagen ankurbeln wird.

„Die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen aus verschiedenen Ländern ist entscheidend für eine widerstandsfähigere globale Lieferkette. Die Produktionskapazitäten chinesischer Unternehmen im Bereich der neuen Energien können die europäischen Häfen dabei unterstützen, die Ziele des kohlenstoffarmen Umweltschutzes und der Energiewende zu erreichen", sagte Liu Chengyun.

Zu den nächsten Schritten des Hafenmaschinenherstellers gehören die Entwicklung einer umweltfreundlicheren Produktpalette, die Rationalisierung des Lieferzyklus und die Nutzung von KI zur Verbesserung der bestehenden Fähigkeiten seiner ARTG-Kräne. Darüber hinaus will ZPMC die KI nutzen, um in neue Bereiche der automatisierten Terminaltechnologie zu expandieren, und damit einen strategischen Impuls für Innovation und Wachstum setzen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2106194/image.jpg

