Türk Telekom und ZTE stellen die nächste Generation des Tivibu vor

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -



- Tivibu basiert auf deren größten IPTV/OTT-Plattform in der Türkei in

Zusammenarbeit mit Türk Telekom und ZTE

- Diese Plattform hat die Integration und das Docking von mehr als zehn

Drittanbietern sowie die Umstellung aller Plattformen und Set-Top-Boxen

abgeschlossen und bedient Millionen von Nutzern im Live-Netzwerk



Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von

Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, gab heute bekannt, dass

Türk Telekom am 14. Juni in Zusammenarbeit mit ZTE und Netas die TV-Plattform

Tivibu der nächsten Generation eingeführt hat, die auf ihrer größten

IPTV/OTT-Plattform in der Türkei basiert. Die Plattform wird die Zufriedenheit

der Endnutzer mit ihren neuen Videoanwendungen erheblich steigern.