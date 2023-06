OTW by Vans ist eine neue Vision für den Inbegriff von Vans, die unter der Leitung von Ian Ginoza, Vice President, Creative Direction for Pinnacle, entwickelt wurde. Eine Plattform, um Grenzen zu verschieben und Konventionen in Frage zu stellen. Die Ursprünge der Marke liegen im Skateboarding, um einen eigenen und einzigartigen Standpunkt zu vertreten.

„Wir gründen das nächste Kapitel von Vans auf der Einstellung und Mentalität des Inbegriffs der Marke, definiert und geformt durch die Gemeinschaft der ursprünglichen Disruptoren. Skateboarding kam vor vielen Jahren als Randerscheinung und brachte unsere Kultur voran", sagt Ginoza.

„Jeder Schritt nach vorne wird von dem ursprünglichen Geist der Aufsässigkeit und der Erkundung geprägt sein, wie es die Pioniere und Wegbereiter des Skateboarding vor vielen Jahren taten und wie es die Skateboarder auch heute noch tun. OTW by Vans ist eine Neuorientierung zurück zu dem, was wir wirklich sind ... zurück zu ‚Off The Wall'."

Das Produktkapitel Vault by Vans wird Ende 2023 abgeschlossen sein und den Weg für die Einführung von OTW by Vans Anfang 2024 ebnen, das über ein eigenes E-Commerce-Erlebnis verfügt und bei ausgewählten Großhandelspartnern weltweit erhältlich ist.

Pinnacle-Bekleidung und -Schuhe werden in zwei verschiedenen Linien unter OTW by Vans präsentiert: OTW, ein ausgewiesener Bereich für die Erforschung von Produkten in Zusammenarbeit mit Partnern, um die Grenzen des Designausdrucks zu erweitern, und Premium Standard, eine gehobene Premium-Kollektion von Klassikern aus unserem beliebten Sortiment an ikonischen Silhouetten.

Beide Kategorien werden vom OTW by Vans-Team betreut, das von Ginoza ernannt wurde. Dazu gehören Dylan Petrenka, Design Director, Footwear, und Lanie Alabanza-Barcena, Design Director, Apparel & Accessories, die die Entwicklung des über 50-jährigen Erbes von Vans in die Zukunft vorantreiben.

OTW by Vans wird neue Kollaborateure begrüßen, allen voran S.R. STUDIO LA. CA. von Sterling Ruby, dessen Debüt Anfang 2024 auf den Markt kommt.