MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Union/'Kulturkampf':

"Das Spiel geht so: Wenn Grüne und SPD ein "Selbstbestimmungsgesetz" ersinnen, das es dem Bürger erlaubt, einmal pro Jahr sein Geschlecht zu wechseln, ist das gesellschaftliche Erneuerung. Das gleiche gilt, wenn die Bannerträger des Fortschritts im öffentlich-rechtlichen TV aus Müttern "gebärende Personen" machen oder gendern, dass sich den Zuschauern die Ohrmuscheln biegen. Wenn aber Politiker von CDU und CSU eben diesen Gendersprech anprangern, ist es verdammenswerter Populismus, oder, die neue Lieblingswaffe woker Sprachpolizisten, rechter "Kulturkampf". In Wahrheit ist es Teil eines linken Kulturkampfs, Liberale und Konservative in die Defensive zu drängen, indem man ihnen den Sprachraum verstellt. Der Sieger ist freilich nicht die Demokratie, sondern die AfD. In deren Armen landen die Wähler, wenn CDU und CSU davor zurückscheuen, ruhig im Ton, aber klar in der Sache Themen zu besprechen, die den Menschen auf den Nägeln brennen."/DP/jha