Experten rechnen mit weiterer Zinsanhebung in Großbritannien

LONDON (dpa-AFX) - Die Bank of England gibt am Donnerstag nach ihrer geldpolitischen Sitzung neue Entscheidungen bekannt. Experten rechnen damit, dass die Zentralbank den Leitzins von derzeit 4,5 Prozent zum 13. Mal in Folge erhöht. Erwartet wird zumindest eine zusätzliche Anhebung um 0,25 Prozentpunkte. Allerdings wird auch ein größerer Schritt um 0,50 Punkte nicht ausgeschlossen.

