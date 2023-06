Ford Saarlouis erwartet Bericht von Deutschland-Chef

SAARLOUIS (dpa-AFX) Um die Zukunft der Arbeitsplätze im Ford-Werk Saarlouis soll es an diesem Donnerstag (12.00 Uhr) bei einer Betriebsversammlung an dem saarländischen Standort des Automobilkonzerns gehen. Dort wird der Bericht des Ford-Deutschland-Chefs Martin Sander erwartet. Vor einem Jahr hatte der Automobilkonzern verkündet, dass das Werk Valencia den Zuschlag für die neue Elektroauto-Plattform erhält. Damit wurde zugleich das Ende für die Focus-Produktion 2025 in Saarlouis besiegelt.

Längerfristig gesichert sind bislang nur 1000 Arbeitsplätze. Daher gelte es, nun für die Gesamtbelegschaft eine zufriedenstellende Lösung zu finden, hatte der Betriebsratsvorsitzende Markus Thal im Vorfeld erklärt. Aktuell gibt es am Standort im Saarland noch 4400 Beschäftigte./ksp/DP/zb

Die Ford Motor Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 14,02USD gehandelt.