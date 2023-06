CHEMNITZ (dpa-AFX) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sieht die ostdeutschen Länder in vielen politischen Fragen geeint. Deutlich werde das vor allem in der Ministerpräsidentenkonferenz-Ost, sagte der Unionspolitiker der Deutschen Presse-Agentur. Kretschmer hat momentan den Vorsitz in der Konferenz, sie tritt am Donnerstag in Chemnitz zusammen. Der Konferenz gehören die Regierungschefs von Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen an - drei von ihnen sind CDU-Mitglieder, zwei gehören der SPD an, Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow ist Mitglied der Linken. Auch die Regierungskonstellationen sind höchst unterschiedlich.

"Das Gremium hat sich sehr bewährt, hier kommen die Interessen der ostdeutschen Länder auf den Tisch", sagte Kretschmer. Meist spreche man mit einer Stimme. Aktuell gehe es besonders um die weitere wirtschaftlich Entwicklung. Eine Kürzung der Mittel für die Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur dürfe es nicht geben. Geplant ist, die Mittel dafür im Bundeshaushalt für das kommende Jahr von 650 Millionen auf 350 Millionen Euro zu kürzen.