Nvidia, Tesla, Amazon, Adidas, PayPal – Optionsscheine mit 100 Prozent Gewinn und mehr…

War es das mit dem großen Feuerwerk am Aktienmarkt? Die Stimmung ist heiß. Aber heiß genug? Wir analysieren es für Euch im Video und geben einen Einblick, wie offensiv man bei Techs positioniert ist. Übrigens – wir haben im Markenwertportfolio bei Feingold Research den nächsten Kracher gelandet. Letzte Woche aufgenommen – PayPal. Diese Woche – voller Durchstarter. Von 11 Optionsscheinen 2023 liegen jetzt 10 im Plus, davon 7 mit 100%! Plus oder mehr. Alles für unsere Abonnenten unter feingoldresearch.de zu abonnieren – und übrigens auch zu testen.