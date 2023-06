Velis Real Estate Tech erhält eine Wachstumsinvestition, um die internationale Erweiterung seiner Singu-Plattform zu beschleunigen, die digitale Transformation der Immobilienbranche voranzutreiben und die ESG-Berichterstattung zu erleichtern

KRAKÓW, Polen, 22. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Velis Real Estate Tech, eines der am schnellsten wachsenden PropTech-SaaS-Unternehmen in Europa, gab heute eine bedeutende Wachstumsinvestition von einer Gruppe internationaler Investoren bekannt. Darüber hinaus wird das Führungsteam von Velis durch ein neues Management und die Einführung eines erfahrenen Verwaltungsrats verstärkt. Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg von Velis, die Digitalisierung der Immobilienbranche zu revolutionieren.

Die Investition wird es Velis erleichtern, sich auf das Wachstum in strategischen Bereichen des Unternehmens zu konzentrieren. Dazu gehört der Ausbau der Präsenz in den Vereinigten Staaten und Westeuropa sowie die Beschleunigung der Entwicklung und des Einsatzes der Flaggschiff-Plattform Singu. Derzeit bietet das Unternehmen integrierte Softwarelösungen für das Facility- und Access-Management für mehr als 350 Unternehmenskunden in über 30 Ländern an, die mehr als eine Milliarde Quadratmeter an Immobilien abdecken.