LONDON, 22. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Der weltberühmte Drehbuchautor, Regisseur und UN-Befürworter der Ziele für nachhaltige Entwicklung, Richard Curtis, ruft alle – auch die führenden Politiker der Welt – dazu auf, auf der Global Citizen-Veranstaltung Power Our Planet: Live in Paris, die am 22. Juni zeitgleich mit dem Gipfel für einen neuen Finanzpakt in Paris stattfindet, „auf Mia zu hören".

Ein neues Video, in dem die Premierministerin von Barbados, Mia Mottley, zu sehen ist und das von Curtis erstellt wurde, wird bei der kostenlosen Veranstaltung mit Eintrittskarte vor zwanzigtausend Zuschauern gezeigt. Außerdem gibt es Auftritte von internationalen Superstars wie Lenny Kravitz und Billie Eilish. Mit dem Film will Curtis die Stimme und das Profil von Premierministerin Mottley stärken, die Ko-Vorsitzende der Kampagne „Power Our Planet" und auch Ko-Vorsitzende der UN-Befürworter der Ziele für nachhaltige Entwicklung ist.