Studie Mehrheit der "Babyboomer" will früher in Rente

Wuppertal (dts Nachrichtenagentur) - Die Mehrheit der sogenannten "Babyboomer" will früher in Rente gehen. 68 Prozent dieser Arbeitnehmer wollen mit spätestens 64 Jahren den Ruhestand antreten, wie aus der Studie "Leben in der Arbeit" hervorgeht, über die das ARD-Magazin "Panorama" berichtet.



"Unser Hauptbefund ist, dass unter den Babyboomern eine ausgeprägte Kultur des Frühausstiegs herrscht", sagte Studienleiter Hans-Martin Hasselhorn von der Bergischen Universität Wuppertal. "Der frühe Erwerbsausstieg ist die Norm und viele Personen, die 63, 64 oder 65 Jahre alt sind und noch in Arbeit stehen, kennen es, dass man sie ganz erstaunt fragt: `Was, du arbeitest noch`", fügte er hinzu. Auffällig ist, dass unter den jüngeren "Babyboomern" (Geburtenjahrgang 1965) sogar noch mehr Menschen früh in Rente gehen wollen: Während unter den 1959 Geborenen zumindest noch 69 Prozent bis 64 arbeiten wollen, sind es bei den Jüngeren nur noch knapp 33 Prozent.