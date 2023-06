DAS Solar bringt N-Typ 3.0 Black Series Modul nach Deutschland auf die Intersolar Europe 2023

QUZHOU, China, 22. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Am 14. Juni 2023 präsentierte DAS Solar auf der Intersolar Europe 2023 sein aufgerüstetes N-Typ 3.0 Black Series Modul und brachte damit das Hochleistungsmodul auf den europäischen Markt.

Die Intersolar Europe ist die größte und einflussreichste Solarenergiemesse weltweit. DAS Solar hat die aktualisierte N-Type 3.0 Black Series vorgestellt, die die Module DAS BLACK, BLACK FRAME und BLACK THRU umfasst. Darüber hinaus präsentierte DAS Solar die 630 W und 585 W N-Typ 3.0 bifacialen Dual-Glas-Module und Leichtbaumodule. Unter diesen Angeboten erfreute sich die neue Generation der aufrüstbaren N-Typ 3.0 Black Series-Module, die für den Markt der Dachinstallationen entwickelt wurden, auf der Intersolar großer Beliebtheit. Die Baureihe nutzt die M10-Zelltechnologie und ein neues Layout-Design mit 54 Zellen. Sie nutzt nicht nur die N-Typ TOPCon 3.0-Technologie, sondern erreicht auch eine Modulleistung von bis zu 440 W und einen beeindruckenden Umwandlungswirkungsgrad von 22,5 %. Darüber hinaus wurde eine neue Beschichtungstechnik in Kombination mit farblosem beschichtetem Glas eingesetzt, die ein einheitliches, komplett schwarzes Design mit schwarzem Rahmen, schwarzer Rückwand und schwarzen Stromschienen ergibt. Das dünne Doppelglas-Design macht die Module leichter als herkömmliche Ein-Glas-Module, was den Transport und die Installation erleichtert und sich gleichzeitig perfekt an Projekte auf Dächern anpassen lässt. Die Degradationsrate beträgt im ersten Jahr weniger als 1 % und in den folgenden Jahren nicht mehr als 0,4 %. Darüber hinaus weist es eine geringere Wasserdurchlässigkeit und eine höhere Feuerbeständigkeit auf, was zu einer höheren Zuverlässigkeit und Langlebigkeit führt. Mit seiner hervorragenden Leistung bei schwachen Lichtverhältnissen sorgt es für eine effiziente und robuste Leistungsabgabe, selbst in den frühen Morgenstunden, am Abend und bei bewölktem Himmel. Die aktualisierte N-Type 3.0 Black Series hat Zertifizierungen von Institutionen wie TÜV und CE erhalten. Darüber hinaus bietet es den Kunden eine beruhigende 25-Jahres-Garantie auf das Material und eine 30-Jahres-Garantie auf die lineare Leistung.

DAS Solar ist bestrebt, dem globalen Markt bessere Dienstleistungen bereitzustellen. DAS Solar gründete seine deutsche Tochtergesellschaft Anfang 2023 und setzte damit einen wichtigen Meilenstein in der globalen Expansion. In Zukunft wird DAS Solar seine Bemühungen um die Durchdringung der internationalen Märkte fortsetzen und den globalen Wandel hin zu grüner Energie und Fortschritt vorantreiben.

