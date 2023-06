Ascend unterstreicht Fortschritte der Vision 2030 im Nachhaltigkeitsbericht 2022

"Unsere jährlichen Nachhaltigkeitsberichte bieten uns die Gelegenheit, die enormen Anstrengungen unserer Mitarbeiter zu würdigen und zu feiern", sagte Chris Johnson, Senior Director of Sustainability bei Ascend. "Als Unternehmen konzentrieren wir uns darauf, unser gesamtes Geschäft zum Nutzen unserer Mitarbeiter, unserer Kunden und unserer Gemeinden voranzubringen. Das ist es, was Nachhaltigkeit für uns bedeutet".

HOUSTON, 22. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Ascend Performance Materials hat bedeutende Fortschritte bei der Umsetzung seiner Vision 2030 gemacht, einer Reihe von neun Zielen, die die drei Säulen der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens umfassen. Das Unternehmen veröffentlichte seine Fortschritte in seinem Nachhaltigkeitsbericht 2022 „ Advancing for All ".

Zu den Fortschritten, die das Unternehmen gemacht hat:

- Die Nachhaltigkeitsbewertungen der Lieferanten stiegen von 5 % auf 56 % (Ziel 95 %)

- Die Abfallreduzierung stieg von 20 % auf 37 % (Ziel 40 %)

- Der Einsatz erneuerbarer Energien stieg von 20 % auf 26 % (Ziel > 90 %)

- Die Beteiligung von Ascend Cares stieg von 50 % auf 62 % (Ziel 100 %).

Darüber hinaus konnte Ascend die Treibhausgasemissionen im Bereich 1 um 64 % senken und sein Ziel von 80 % auf 90 % erhöhen. Ascend nimmt an einem freiwilligen Kohlenstoffmarkt teil, um einen Teil der Emissionsreduzierungen zu Geld zu machen, und reinvestiert die Erlöse in andere Nachhaltigkeitsinitiativen.

"In unserem ersten Bericht haben wir gesagt, dass wir die Branche in Sachen Nachhaltigkeit anführen wollen", sagte Phil McDivitt, Präsident und CEO von Ascend. "Nachhaltigkeit ist nicht mehr nur ein Ziel, sondern fließt in fast jede Entscheidung ein, die wir treffen. Das zeigt mir, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und ich bin weiterhin stolz auf die Arbeit, die wir leisten, um unsere Nachhaltigkeitsziele jedes Jahr voranzubringen."

Mehr über die Bemühungen von Ascend im Bereich Nachhaltigkeit und die Vision 2030 des Unternehmens erfahren Sie unter ascendmaterials.com/sustainability.

