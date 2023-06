In Großbritannien ist neusten Erhebungen zufolge die Inflation zuletzt sogar gestiegen, dies bekräftigte auch den BoE-Entscheid vor wenigen Tagen die Zinsen weiter anzuheben. Bis dahin hatte sich das Pfund Sterling noch von seiner harten Seite gezeigt und am Beispiel des Währungspaares EUR/GBP in den Bereich von 0,8520 GBP korrigiert. Doch seit einigen Tagen läuft eine deutliche Gegenreaktion, die an erste markante Hürden um 0,8613 GBP heranreichte. Ein Ausbruch darüber könnte infolgedessen weiteres Aufwärtspotenzial zwischen den beiden Handelsmarken bestehend aus den 61,8 und 38,2 % Fibonacci-Retracement freisetzen.

Kleine Trendwende möglich