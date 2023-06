DAX fällt unter 16.000 Punkte! Kleine Korrektur oder Beginn einer Baisse?

Der DAX startet mit einem Minus von mehr als einem Prozent in den heutigen Handelstag. Aktuell notiert der deutsche Leitindex bei 15.844 Punkten. Gestern war er mit einem leichten Minus bei 16.023 Punkten aus dem Handel gegangen.

Erst am vergangenen Freitag hatte der DAX mit 16.427 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht. Doch die Rallye scheint vorerst vorbei zu sein: Schwache Konjunkturdaten aus Deutschland und eine anhaltend hohe Inflation belasten die Kurse am deutschen Aktienmarkt.



Darüber hinaus stellt die Aussicht auf eine weitere Anhebung der Leitzinsen in den USA in diesem Jahr - nach der jüngsten Zinspause der Fed - eine Belastung für die Aktienmärkte dar. Am Dienstag deutete Jerome Powell, der Vorsitzende der US-Notenbank, an, dass die Fed voraussichtlich das Zinsniveau in den USA nach der vorherigen Zinspause weiter erhöhen wird.