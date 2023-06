Rücksetzer zur Unzeit.

Es sah so vielversprechend aus! Infineon entwickelte zuletzt starkes Aufwärtsmomentum. Die Aktie übersprang hierbei die Widerstände bei 37 Euro und 38 Euro. Vor allem der Ausbruch über das markanten März-Hoch (ca. 38 Euro) hätte das Potential gehabt, das Handelsgeschehen in den kommenden Handelstagen und –wochen positiv zu beeinflussen.

Doch es kam anders. Gewinnmitnahmen setzten ein und der Aktie zu. Der Rücksetzer kam aus charttechnischer Sicht zur Unzeit.

Der obere Chart verdeutlicht, wie sich das Bild zunächst aufzuhellen schien, nur um dann jäh einzutrüben.

Infineon gelang es noch, im Bereich von 39+ Euro ein neues Verlaufshoch zu markieren. Der Sprung über die 40er Marke schien nur eine Frage der Zeit zu sein, doch dann passierte das, was in solchen Ausbruchsszenarien tunlichst nicht passieren sollte. Gewinnmitnahmen vereitelten zunächst den Sprung in Richtung 40 Euro. Mittlerweile hat der Rücksetzer bereits veritables Abwärtsmomentum aufgebaut. Obacht ist in der aktuellen Situation somit allemal geboten.

Die 38 Euro sind bereits „verloren“, zumindest vorerst. Den 37 Euro droht ein ähnliches Schicksal. Nun muss es zumindest darum gehen, die 36 Euro zu verteidigen, anderenfalls könnte es für die Aktie zügig in Richtung 34 Euro gehen.

Kurzum. Stimmung und Kurs sind gekippt. Für die Aktie geht es aktuell um Schadensbegrenzung. Vor diesem Hintergrund wäre ein Verbleib oberhalb von 36 Euro eminent wichtig. Um die Aufwärtsbewegung zu reaktivieren, muss es für Infineon über die 39+ Euro gehen.