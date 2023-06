Die immensen Gewinn- und Umsatzsteigerungen bei BMW sind vor allem auf eine Portfoliomaßnahme zurückzuführen. Mit der Übernahme eines weiteren 25-Prozent-Anteils des Produktions-Joint-Ventures mit Brilliance kontrolliert BMW seine chinesische Tochter nun zu 75 Prozent und kann sie seit dem 11. Februar 2022 voll konsolidieren. BMW hat sich mit der Übernahme sehr langfristig an China gebunden, denn der Produktionsvertrag mit Brilliance wurde bis 2040 verlängert. China wird damit zu einem dominierenden Faktor in der BMW-Bilanz. Allein die neue Siebener-Limousine, Flaggschiff der Modellpalette, wird zu rund 50 Prozent in China verkauft. Wie hoch die Gewinne aus Fernost sind, findet sich in der Bilanz jedoch nicht.

Der aktuelle Aktienkurs von BMW entwickelt sich innerhalb einer Aufwärtssequenz, die Anfang Oktober 2022 ihren Ursprung hat. Im historischen Vergleich ist der Aktienkurs schon sehr weit gelaufen und das All Time High vom 17. März 2015 bei 123,76 Euro scheint in Reichweite. Die Kursentwicklung zeigt nach der Überwindung des Widerstandsbereiches zwischen 100,00 Euro und 104,06 Euro weiter Stärke. Leider war am gestrigen Handelstag im Markttrend ein kleines Minus zu verzeichnen. Bis in das Jahr 2025 sind konstante Gewinne eingeplant, wodurch das erwartete KGV in diesen Jahren relativ stabil bei rund 7 verharrt. Die vorteilhafte Kursentwicklung ist umso bemerkenswerter, als dass der Ukrainekrieg vor gut einem Jahr die damals vorherrschende Aufwärtssequenz beendete. Innerhalb weniger Tage verlor die Aktie 30 Prozent an Wert und bildete danach eine Seitwärtsrange aus, die bis 30. Dezember 2022 Bestand hatte. Der Ukrainekrieg tobt immer noch, jedoch ist die dadurch gestörte Lieferkette wieder intakt.

BMW AG St (Tageschart in Euro) Tendenz: