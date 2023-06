accesso erwirbt VGS und führt die VGS Platform als accesso Horizon (SM) wieder ein

VGS wurde im Jahr 2011 von einem Team mit jahrzehntelanger Erfahrung gegründet und hat seit dem renommierte Besucherattraktionen in allen Aspekten des Verkaufs, des Vertriebs und der Einlösung von Tickets und Rechten unterstützt. Zu seinen mehr als 100 Kunden gehören der weltweit größte Themenpark-Resort in Orlando, Florida, sowie führende Themenpark-Marken in Dubai, Singapur, Japan und China. Neben Themenparks unterstützt die Plattform für Ticket- und Besuchermanagement auch zoologische Gärten, Aussichtsturme und andere einzigartige Attraktionen in insgesamt 11 Ländern rund um den Globus, darunter eines der sieben Wunder der Antike – die Pyramide von Gizeh in Ägypten.

Mit einem umfangreichen und globalisiertem Funktionsumfang und Fähigkeiten zur robusten Skalierbarkeit ermöglicht die VGS-Plattform den Betreibern von Veranstaltungsorten alle Leistungen, Services und Berechtigungen, die den Gästen zur Verfügung stehen, über eine einheitliche Plattform zu verwalten. Die Lösung wird entweder vor Ort oder in der Cloud gehostet und bietet den Kunden eine offene API, die eine direkte Integration mit anderen Systemen ermöglicht. Die VGS-Plattform bietet den Gästen ein nahtloses, einheitliches Erlebnis über alle Berechtigungen und Gerätetypen hinweg. Durch Echtzeitinformationen können Betreiber ihren Umsatz mit dynamischer Preisgestaltung und der Verwaltung von Verfügbarkeit und der Vertriebskanäle optimieren. Der Multi-Venue-Support ermöglicht eine nahtlose Cross-Promotion und das Cross-Packaging bzw. Bündeln von Angeboten und verbessert die Sichtbarkeit und das Gesamterlebnis der Gäste. Darüber hinaus bietet die Lösung übergangslosen Sprachsupport für Veranstaltungsorte auf der ganzen Welt mit flexiblen, mehrsprachiger Benutzerschnittstellenunterstützung.