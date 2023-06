Die Ära der KI hat begonnen - Der Absatz von KI-Infrastruktur hat dem internationalen Technologiekonzern Lenovo über 2 Milliarden US-Dollar Umsatz beschert (FOTO)

Stuttgart (ots) - Lenovo fördert die Implementierung für Unternehmen mit einer

zusätzlichen Investition von einer Milliarde US-Dollar und startet das 'AI

Innovators-Programm'



Lenovo hat einen Rekordumsatz von über 2 Milliarden US-Dollar im Bereich der

KI-Infrastruktur erzielt. Gleichzeitig legt Lenovo die nächste Phase seiner

Wachstumsstrategie offen: Mit einer zusätzlichen Investition von einer Milliarde

US-Dollar über drei Jahre soll die Implementierung von künstlicher Intelligenz

(KI) in Unternehmen weltweit beschleunigt werden. Angespornt durch die

zunehmende globale Digitalisierung und die Nachfrage nach

IT-Infrastruktur-Upgrades vereinfacht Lenovo die oft komplexe Umsetzung neuer

KI-Fähigkeiten, indem es KI direkt an den Datenquellen bereitstellt und sein

umfangreiches Netzwerk erstklassiger Partner nutzt, um maßgeschneiderte Lösungen

der nächsten Generation zu entwickeln, die das Rechnen direkt am Edge

ermöglichen. Die Investition in KI-fähige intelligente Geräte,

Infrastrukturlösungen und Dienstleistungen erweitert das Portfolio von Lenovo

und beschleunigt Innovationen. Sie ermöglicht die Nutzung von generativer KI und

die Umsetzung von kognitiven Entscheidungen im großen Maßstab in entfernten

Standorten in verschiedenen Bereichen wie der Finanzbranche, der

Fertigungsbranche, dem Gesundheitswesen, dem Einzelhandel und Smart Cities.