Nano One kündigt Jahreshauptversammlung an

22. Juni 2023, Vancouver, Kanada (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) / IRW-Press / - Nano One Materials Corp. („ Nano One “ oder das „Unternehmen“), ein Cleantech-Unternehmen mit patentierten Verfahren für die kostengünstige, umweltfreundliche Herstellung von Hochleistungskathodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien, möchte die Aktionäre an die bevorstehende Jahreshauptversammlung (die „Versammlung“) erinnern, die am Donnerstag, den 29. Juni 2023 um 13:30 Uhr Pacific Standard Time stattfindet.

Die Unterlagen für die Versammlung wurden in der Woche vom 5. Juni 2023 an die Aktionäre versendet und sind auch auf der Website unter https://nanoone.ca/investors/agm/ und auf SEDAR unter www.sedar.com abrufbar. Die Stimmen der Aktionäre müssen bis 13:30 Uhr Pacific Standard Time am 27. Juni 2023 eingehen.

Ihr Feedback und Ihre Stimme sind wichtig, unabhängig von der Anzahl der Aktien, die Sie besitzen. Sie können, wie in den Versammlungsunterlagen beschrieben, per Stimmrechtsvertretung bei der Versammlung und per Stimmrechtsvertretung im Internet, per Telefon oder Fax Ihre Stimme abgeben. Sollten Sie Ihre Unterlagen noch nicht erhalten haben, wenden Sie sich bitte direkt an Ihre Bank oder Ihr Finanzinstitut, um Anweisungen zur Stimmabgabe zu erhalten. Wenn Ihre Aktien in Ihrem Namen gehalten werden, wenden Sie sich bitte unter info@nanoone.ca an das Unternehmen.

Aktionärsbrief

Vor der Versammlung hat das Management ein Schreiben an die Aktionäre herausgegeben, in dem die Erfolge des vergangenen Jahres beschrieben sowie ihre Vision und Bewertung des Unternehmens mit Blick auf das Jahr 2024 dargelegt werden. Das Schreiben wird allen Stakeholdern auf der Website des Unternehmens unter folgender Adresse zugänglich sein - https://nanoone.ca/shareholder-letter-2023 - und wird auf SEDAR hinterlegt.

Über Nano One

Nano One Materials Corp. (Nano One) ist ein Unternehmen für saubere Technologien mit einem patentieren, kohlenstoffarmen Verfahren zur Herstellung von kostengünstigen, leistungsstarken Lithium-Ionen-Batteriekathodenmaterialien. Es verfügt über strategische Kooperationen und Partnerschaften, unter anderem mit Automobilherstellern und strategischen Zulieferern wie BASF, Umicore und Rio Tinto. Die Technologie von Nano One ist anwendbar für Elektrofahrzeuge, Energiespeicher, und Unterhaltungselektronik, um Kosten und Kohlenstoffintensität zu senken und gleichzeitig die Umweltverträglichkeit zu verbessern.