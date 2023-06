Novelis baut ersten werkseigenen Solarpark

ZÜRICH, 22. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Novelis Inc., ein führender Anbieter von nachhaltigen Aluminiumlösungen und Weltmarktführer im Bereich des Aluminiumwalzens und -recyclings, hat den Bau seines ersten Solarparks am eigenen Produktionsstandort in Pieve Emanuele, Italien, bekannt gegeben. Die örtlichen Behörden erteilten die endgültige Genehmigung für den Bau des mehr als 28.000 Quadratmeter großen Solarparks, der voraussichtlich Ende des Jahres mit der Stromerzeugung beginnen soll.

Der Solarpark deckt etwa 12 % des Strombedarfs des Werks in Pieve und reduziert die CO 2 -Emissionen jährlich um 1.450 Tonnen

Mit diesem Projekt investiert Novelis 2,4 Millionen Dollar in die Dekarbonisierung seiner Produktion in Pieve und treibt damit die Entwicklung von kohlenstoffarmen, nachhaltigen Aluminiumlösungen für den europäischen Markt weiter voran.

Die jährliche Produktion des Solarparks von rund 4.000 MWh wird es dem Werk ermöglichen, einen großen Teil seiner kohlenstoffintensiven auf erneuerbare Energiequellen umzustellen und so gleichzeitig seine Abhängigkeit von externen Energiequellen zu verringern. Der Park wird an das italienische Stromnetz angeschlossen und ermöglicht den umliegenden Gemeinden so die Nutzung von Solarenergie, die außerhalb der Betriebszeiten der Anlage erzeugt wird.

„Investitionen in erneuerbare Energien sind ein entscheidender Treiber für die Dekarbonisierung unseres Betriebs und die Erreichung unserer Nachhaltigkeitsziele", sagt Emilio Braghi, Executive Vice President von Novelis Inc. und Präsident von Novelis Europe. „Durch den Bau des Solarparks, stärken wir unsere Möglichkeiten, Aluminium mit geringerem CO 2 -Fußabdruck an unsere Kunden zu liefern und helfen ihnen so, ihre Scope-3-Emissionen zu reduzieren und Dekarbonisierungsziele zu erreichen."

Das Novelis Werk Pieve im Süden von Mailand ist ein idealer Standort für den Bau des Solarparks, da es über eine große ungenutzte Fläche mit hoher Sonneneinstrahlung verfügt.

„Neben dem hohen Stellenwert für Novelis ist der Bau des Solarparks auch eine Investition in den Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung in der Lombardei", sagt Laura Basile, Werksleiterin Novelis Pieve. „Ich bin sehr stolz darauf, dass unser Team Teil eines Unternehmens ist, das eine Vorreiterrolle einnimmt bei der Dekarbonisierung der Aluminiumindustrie und gleichzeitig einen Mehrwert für die umliegenden Gemeinden schafft."