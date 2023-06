MAINZ (dpa-AFX) - Der Mainzer Spezialglashersteller Schott will Kreisen zufolge den ursprünglich schon früher angedachten Börsengang seines Pharmageschäfts nun voraussichtlich im September über die Bühne bringen. Das Unternehmen wolle sich dazu im kommenden Monat mit Analysten treffen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf informierte Personen. Da die Überlegungen noch im Gange seien, könne sich der Zeitplan für ein Aktienangebot auch ändern, hieß es weiter. Eine Schott-Sprecherin wollte den Bericht nicht kommentieren.

Man beobachte die aktuellen Marktentwicklungen sehr genau, sagte Andreas Reisse, Chef von Schott Pharma, in einem Interview mit Bloomberg. Eine Entscheidung werde von der Lage an den Börsen in der zweiten Jahreshälfte abhängen. Zu einer möglichen Bewertung wollte der Manager sich indes nicht äußern. In früheren Medienberichten wurde über eine Summe von gut 3,6 Milliarden Euro spekuliert, möglicherweise strebt Schott jetzt aber eine geringere Bewertung an. Angesichts der aktuellen Flaute im IPO-Markt könnte der Börsengang von Schott Pharma dennoch einer der größten des Jahres werden.