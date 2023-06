Der Dax zeigt derzeit eine auffallende Schwäche gegenüber den Indizes an der Wall Street - und das hat gute Gründe! Denn der deutsche Leitindex ist ein "Call auf die Weltwirtschaft" - und die Zahlen dieser Weltwirtschaft weisen klar nach unten, vor allem in Deutschland und der Eurozone (auch aufgrund einer teuren und ineffizienten Energiepolitik). Gewinnwarnungen wie die von Lanxess dürften wohl absehbar kein Einzelfall sein im Dax. In diesen Abschwung der deutschen und europäischen Wirtschaft hinein aber will die EZB die Zinsen weiter erhöhen, womit sie diesen Abschwung noch dynamisiert - das ist gewissermaßen der Folgefehler der EZB, die viel zu spät den Kampf gegen die Inflation aufgenommen hat. An der Wall Street gestern wieder eine Rotation: raus aus den viel zu heiß gelaufenen Nasaq-Tech-Aktien - man beginnt langsam einzupreisen, dass die Zinsen abeshbar nicht fallen werden (es sei den es kommt eine scharfe Rezession)..

