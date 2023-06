Wachstum auch bei Gegenwind durch Marktbedingungen. Einstellung von renommierten Spitzenkräften und Managern. Guidance konzentrieren sich auf die Rückkehr zum zweistelligem Wachstum. Mit Gegenwind, aber auf Wachstumskurs. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1% auf 9,36 Mio. AUD. Der Umsatz entspricht den Erwartungen des Unternehmens. Nettoliquidität gestiegen. Das Unternehmen verfügt über eine Nettoliquidität von 4,4 Mio., verglichen mit 3,9 Mio. im HJ 2022. HJ Bruttomarge niedriger, aber gesund. Die Bruttomarge des Unternehmens ist im HJ 2023 auf 63,56 % gesunken. Privilegierte Position. Während die Werbeeinnahmen und die Gesamteinnahmen in der gesamten Branche deutlich zurückgehen, wachsen die Einnahmen des Unternehmens weiter. Nachhaltige Personalbeschaffung. Das Unternehmen stellt weiterhin Top-Talente von verschiedenen Blue-Chip-Unternehmen ein und baut so ein sehr gutes Team auf. Die Ergebnisse dieser Neueinstellungen sollten sich bald in der Umsetzung und Skalierung neuer und bestehender Produkte zeigen. Operative Agilität. Dezentrale Struktur und skalierbare Personalressourcen für eine schnelle Produkteinführung bei gleichzeitiger Kontrolle des Anlagerisikos, was sich in einer Erhöhung der Nettoliquidität niederschlägt. Weiterhin zweistelliges Wachstum. Das Unternehmen erwartet für das Geschäftsjahr 2023 ein zweistelliges Umsatzwachstum. Auf Basis unseres DCF-Modells bestätigen wir unsere Kaufen Rating mit einem Kursziel von 0,08 AUD (0,05 EUR) (bisher: 0,10 AUD (0,07 EUR)) je Aktie.

