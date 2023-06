Anteil der Einpersonenhaushalte 2022 mit 41 % mehr als doppelt so hoch wie 1950

WIESBADEN (ots) -



- Von der Großfamilie zum Einpersonenhaushalt: Haushalte mit mindestens fünf

Mitgliedern oder Drei-Generationen-Haushalte inzwischen die Ausnahme

- Von Luxus- zu Gebrauchsgütern: Ausstattung der Haushalte mit Autos,

Küchengeräten und Technik deutlichem Wandel unterworfen

- 75 Jahre Daten für die Demokratie: Statistisches Bundesamt veröffentlicht zu

seinem Jubiläum Auswertungen auf Basis historischer Zeitreihen



Die Art und Weise wie Menschen in Deutschland zusammenleben und wirtschaften hat

sich in den vergangenen Jahrzehnten grundlegend verändert. Das zeigen die

Ergebnisse des Mikrozensus zur Haushaltsgröße: Machten Einpersonenhaushalte 1950

noch knapp ein Fünftel (19 %) aller 16,7 Millionen Haushalte in der

Bundesrepublik aus, so hat sich ihr Anteil in gut sieben Jahrzehnten mehr als

verdoppelt. 2022 wohnte und wirtschaftete in knapp 41 % der 40,9 Millionen

Haushalte nur jeweils eine Person, wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

mitteilt. Auf die Bevölkerung in den Haushalten bezogen heißt das: Lebten 1950

lediglich gut 6 % der Bundesbürgerinnen und Bürger allein, so waren es im

vergangenen Jahr bereits gut 20 %.