Öffentlicher Dienst 2022 Personalzuwachs bei Schulen und Kitas / Insgesamt 2,1 % mehr Beschäftigte im öffentlichen Dienst als 2021

WIESBADEN (ots) - Rund 5,2 Millionen Menschen in Deutschland waren 2022 nach

vorläufigen Ergebnissen im öffentlichen Dienst beschäftigt (Stichtag 30. Juni

2022). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) zum Tag des öffentlichen

Dienstes am 23. Juni 2023 mitteilt, waren das 106 100 Beschäftigte oder 2,1 %

mehr als ein Jahr zuvor. Damit arbeiteten 2022 etwa 11 % aller Erwerbstätigen in

Deutschland im Staatsdienst. Hohe Zuwächse waren vor allem bei den Schulen und

Kindertageseinrichtungen zu verzeichnen.



Über 1 Million Beschäftigte im Schulbereich