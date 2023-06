Gesundheitsausgaben 2021 Staatliche Transfers und Zuschüsse um 18,8 % gestiegen

WIESBADEN (ots) - 81,4 Milliarden Euro der laufenden Gesundheitsausgaben in

Deutschland wurden im Jahr 2021 über staatliche Transfers und Zuschüsse

finanziert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 18,8 %

oder 12,9 Milliarden Euro mehr als im Jahr 2020. Der Anteil der staatlichen

Zuschüsse und Transfers stieg damit gegenüber dem Vorjahr um 1,6 Prozentpunkte

auf 17,5 % der laufenden Gesundheitsausgaben von 465,9 Milliarden Euro.

Ursächlich für den Anstieg bei den staatlichen Transfers und Zuschüssen, zu

denen neben dem jährlichen Bundeszuschuss zum Gesundheitsfonds etwa die

Beihilfen der öffentlichen Arbeitgeber zählen, waren auch im zweiten Corona-Jahr

direkte Bundeszuschüsse zur Bekämpfung der Pandemie.



Als direkten Bundeszuschuss (re-)finanzierte der Bund über den Gesundheitsfonds

im Jahr 2021 unter anderem 17,2 Milliarden Euro für Ausgleichszahlungen an

Krankenhäuser, Schutzmasken nach der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung,

Testungen nach der Coronavirus-Testverordnung und für Aufwendungen in

Impfzentren.