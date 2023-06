Arf kooperiert mit Huma, um landesweite Forderungen "On-Chain" zu bringen

Zug, Schweiz und San Francisco (ots/PRNewswire) - Arf (http://arf.one/) , eine

globale Liquiditäts- und Abwicklungsplattform, und Huma Finance

(https://huma.finance/) , ein Unternehmen, das Infrastrukturen für die

Kreditvergabe in der Praxis aufbaut, haben eine Partnerschaft zur Einführung der

weltweit ersten vollständig transparenten On-Chain-Liquiditätslösung für

grenzüberschreitende Zahlungen angekündigt. Die strategische Partnerschaft ist

eine Antwort auf die aktuellen Liquiditätsprobleme in der Branche, die durch

mangelnde Transparenz verursacht werden.



Finanzinstitute benötigen Liquidität, um grenzüberschreitende Abrechnungen am

selben Tag durchführen zu können, aber der Betrag, den sie ausleihen können, ist

durch die Barsicherheiten, die sie stellen können, begrenzt. Dies hat zur Folge,

dass derzeit erstaunliche 4 Billionen Dollar auf vorfinanzierten Konten liegen,

was für die gesamte globale Zahlungsverkehrsbranche enorme, aber versteckte

Kosten bedeutet.