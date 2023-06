Blackrock Silver informiert über den aktuellen Stand der Exploration in den Projekten Tonopah West und Silver Cloud

Vancouver, British Columbia – 22. Juni 2023 / IRW-Press / - Blackrock Silver Corp. (TSXV:BRC) (das „Unternehmen“ oder „Blackrock“) freut sich, die Marktteilnehmer über die aktuelle Situation in seinen beiden hochgradigen Silber-Gold-Projekten in Nevada zu informieren, die zu 100 Prozent vom Unternehmen kontrolliert werden. Es sind dies das Projekt Tonopah West im Walker Lane Trend in West-Zentral-Nevada, und das entlang des mineralreichen Northern Nevada Rift in Nord-Zentral-Nevada gelegene Projekt Silver Cloud.

TONOPAH WEST

Im Projekt Tonopah West hat Blackrock die Zeit zwischen den Bohrprogrammen für die Aktualisierung aller Bohrdaten aus dem Jahr 2022 und deren Einbindung in das Geomodell genutzt. Im neuen Modell sind die von Blackrock in Richtung Nordwesten durchgeführten Ergänzungsbohrungen (NW Step Out) enthalten. Der Bohrstandort befindet sich einen Kilometer nordwestlich der DPB-Ressourcen und erweitert die Streichlänge des Erzgangsystems auf über drei Kilometer. Das neue Modell ist nun fertig und wird die Grundlage für eine neue Ressourcenschätzung bilden, die in der zweiten Jahreshälfte 2023 abgeschlossen werden soll. Basierend auf diesem Geomodell werden mit der Step-Out-Zone im Nordwesten die Ressourcen voraussichtlich um zusätzliche Tonnagen erweitert, das Erzgehaltprofil für die aktualisierten Ressourcen aber auf ähnlichem Niveau gehalten.

Darüber hinaus verwendet das Unternehmen das neue Geomodell zur Planung seines nächsten Bohrprogramms, bei dem Ergänzungsbohrungen (Infill) innerhalb der Step-Out-Zone im Nordwesten zur Erweiterung der Hauptressourcen bei Victor und DPB vorgesehen sind.

SILVER CLOUD

Das Kernbohrgerät wurde mittlerweile angeliefert und die Bohrungen bei Silver Cloud sind bereits im Gange; auch die Finanzierung ist gesichert. Die Errichtung der Bohrplattform und der Zufahrtsstraße zur Zielzone Northwest Canyon wurde am 12. Juni eingeleitet und die Bohrungen wurden am 21. Juni aufgenommen. Die ersten Bohrlöcher sind auf den Ausläufer der stark mit Silber und Gold angereicherten Durchschneidung (Bonanza-Typ) in Loch SBC22-020 (70,0 g/t Gold und 600 g/t Silber auf 1,5 Meter) gerichtet (siehe Pressemeldung vom 17. Januar 2023). Mit dem Programm werden rund 500 Meter Streichlänge des hochgradig mineralisierten Erzgangs erkundet.