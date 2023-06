JPMORGAN stuft Hellofresh auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Das zweite Jahresviertel des Kochboxenversenders dürfte relativ wenig Überraschungen bereithalten, da das Management kürzlich bereits ein operatives Ergebnis (Ebitda) von rund 145 Millionen Euro in Aussicht gestellt habe, schrieb Analyst Marcus Diebel in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2023 / 19:41 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,27 % und einem Kurs von 19,08EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 31

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m