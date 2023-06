OSLO (dpa-AFX) - Die Notenbank Norwegens setzt ihren Kampf gegen die hohe Inflation mit einer deutlichen Zinsanhebung fort. Der Leitzins steigt um 0,5 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent, wie die Norges Bank am Donnerstag in Oslo nach ihrer Zinssitzung mitteilte. Analysten hatten mehrheitlich mit einer kleineren Anhebung um 0,25 Punkte gerechnet, viele Beobachter hatten aber auch eine Erhöhung im jetzigen Ausmaß für möglich gehalten. Die norwegische Krone zog nach der Entscheidung zu Dollar und Euro an.

Die Notenbank stellte eine weitere Zinsstraffung für den August in Aussicht und hob ihre mittelfristigen Zinsprojektionen an. Mit der strengeren Geldpolitik stemmen sich die Währungshüter gegen die hohe Teuerung. Zuletzt war die Inflation nicht mehr gesunken, sondern sogar wieder etwas gestiegen. Die Kerninflation ohne Energie und Lebensmittel war sogar auf einen Rekordwert geklettert. Die Kernteuerung gibt nach Meinung vieler Ökonomen den Preistrend zumeist besser wider als die Gesamtinflation./bgf/jsl/stk