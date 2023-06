Geschäftsaufgabe STEWI AG

Winterthur (ots) - Die Firma STEWI AG wird nach 77 Jahren die Fertigung IhrerProdukte am Sitz in Winterthur am 30. September 2023 einstellen und die Firmaper Ende Dezember 2023 auflösen.Die bereits länger andauernden Bemühungen die STEWI AG in seiner jetzigen Formin neue Hände zu übergeben sind leider gescheitert. Die aktuelle Inhaberschaftder Firma sieht sich aus gesundheitlichen und altersbedingten Gründen nicht mehrin der Lage die STEWI AG an einem neuen Standort wieder zu neuen Horizonten zuführen. Hinzu kommen die aktuell ungünstigen Rahmenbedingungen bei Produktionvon Gütern in der Klasse des STEWI Angebotes in der Schweiz sowie die erschwerteTeilnahme an nationalen und internationalen Absatzmärkten. Der von allen Seiteneinwirkende Preisdruck begleitet von Nachwehen der Covid Pandemie, haben dieEntscheidungsfindung des Managements massgeblich unterstützt. Aktuell befindetsich STEWI immer noch in Gesprächen mit möglichen Interessenten welche Elementevon STEWI sowie den bekannten Namen weiterleben lassen möchten.Bis Ende 2023 werden die STEWI Kunden weiterhin durch die bekannten Absatzkanälesowie direkt am Hauptsitz in Winterthur gerne bedient. Ein abschliessenderEinrichtungs- und Restbestände Verkauf wird dann separat für die Monate Oktober/November angekündigt.Geschäftsleitung STEWI AGLorenz M. Fäh/ Stephan R. EbnötherPressekontakt:Lorenz M. Fäh052/5500501mailto:lorenz.faeh@hispeed.chWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/124646/5540507OTS: Stewi AG