Korrektur vor Ausdehnung

Für die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Kinross Gold gilt es nun. Die zuletzt zu beobachtende Korrektur hat die Aktie an eine weitere wichtige Unterstützung herangeführt.

Die aktuelle Schwäche der Edelmetallpreise lässt für die kommenden Handelstage zudem nicht viel Gutes erwarten. Kurzum. Die Korrektur bei Kinross Gold könnte vor einer Ausdehnung stehen…

Von Anfang März bis Anfang Mai ging es für Kinross zunächst stramm nach oben. Von knapp 3,5 US-Dollar bis auf knapp 5,5 US-Dollar legte die Aktie zu, ehe zunächst die Stimmung kippte und schließlich der Aktienkurs.

Die anschließende Korrektur führte Kinross noch einmal auf 4,6 US-Dollar zurück. In diesem Bereich schien zunächst der Boden gefunden zu sein, doch die anschließende Erholung erlangte keine Relevanz und lief schließlich im Bereich von 5,0 US-Dollar aus. Und so steht erneut der Bereich um 4,6 US-Dollar im Fokus.

Kurzum. Eine Entscheidung steht an. Gelingt es Kinross, die Unterstützung um 4,6 US-Dollar zu verteidigen oder taucht die Aktie darunter ab? Sollte es für Kinross darunter gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall wäre mit weiteren Abgaben in Richtung 4,3 US-Dollar bzw. 4,0 Euro zu rechnen.