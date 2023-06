Das könnte bitter werden. 

Für die Aktie des kanadischen Gold-Silberproduzenten Pan American Silver könnten bittere Handelstage anbrechen. Die Korrektur hat die Aktie weiterhin fest im Griff. Zudem steuert Pan American Silver auf eine eminent wichtige Unterstützung zu.

Öffnet sich für die Aktie die „Falltür“? Der untere 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis lässt für die kommenden Tage und Wochen zumindest nicht viel Gutes erwarten.

Der obere Chart mahnt zur Vorsicht. Das potentielle Doppeltop im Bereich von 20 US-Dollar sticht hervor. Aktuell steuert Pan American Silver auf die wichtigen 15 US-Dollar und damit auf das Niveau des Zwischentiefs des potentiellen Doppeltops zu.

Die Aufgabenstellung ist für die Aktie aus charttechnischer Sicht klar definiert: Ein Rücksetzer unter die 15 US-Dollar würde das Doppeltop vervollständigen. Das könnte wiederum die Aktie auf der Unterseite gehörig in Bedrängnis bringen. Selbst eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 10 US-Dollar wäre in diesem Fall nicht auszuschließen. Entlastung kann nur ein Ausbruch über 20 US-Dollar mit sich bringen…