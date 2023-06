Verband sieht Zeitschriftenverlage im Kern herausgefordert

BERLIN (dpa-AFX) - Die Zeitschriftenverlage befinden sich nach Einschätzung des Medienverbands der freien Presse (MVFP) in einer prekären Lage. Es gebe ein sehr konkretes Bedrohungsszenario aufgrund der hohen Inflationsrate und der sprunghaft gestiegenen Papier- und Energiekosten, sagte der MVFP-Vorstandsvorsitzende Philipp Welte am Donnerstag beim Medienkongress der freien Presse in Berlin. "Unsere Branche ist in ihrem Kern herausgefordert."

Dem Verband mache auch die zunehmende Zahl von Angriffen auf Journalisten Sorge. "Wir werden Zeuge von medienfeindlicher Hetze", sagte Welte. Sein Verband steht für mehr als 350 Verlage und gilt als größte Interessenorganisation für die Zeitschriftenpresse in Deutschland und Europa.