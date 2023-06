Next Gen Foods und SevenVentures schließen Media-for-Equity-Deal in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrags ab, um die Bekanntheit von TiNDLE in Deutschland zu steigern

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots/PRNewswire) -- Der Deal ist die erste strategische Medienpartnerschaft für dasFood-Tech-Startup, das im Sommer 2022 seine Marke für pflanzliches HähnchenTiNDLE in Deutschland eingeführt hat- Als neuer Investor wird SevenVentures seine Expertise in der TV- undDigitalwerbung einbringen, um die Markenbekanntheit von TiNDLE zu steigern unddas Bewusstsein unter deutschen Verbrauchern für pflanzliche Produkte weiterzu stärken- Die Investition kommt nach der landesweiten Einzelhandelseinführung von TiNDLEund einer Preissenkung dank erhöhter SkaleneffekteNext Gen Foods (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3899779-1&h=3839694360&u=https%3A%2F%2Fnextgenfoods.sg%2Fpress-releases%2Fnext-gen-foods-debuts-tindle-in-the-united-states-and-announces-a-record-breaking-100-million-series-a-funding-round%2F&a=Next+Gen+Foods) - das Food-Tech-Startup hinter TiNDLE und https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3899779-1&h=2927620843&u=https%3A%2F%2Featmwah.com%2F&a=Mwah! - sichert sich im Rahmen eines Media-for-Equity-Deals mit https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3899779-1&h=4103064927&u=https%3A%2F%2Fwww.sevencommerceandventures.com%2Finvestment-stages%2Fsevenventures&a=SevenVentures einMedienwerbevolumen in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrags. SevenVenturesist der Investmentarm von Deutschlands größtem Medien- und DigitalunternehmenProSiebenSat.1 und führend im Bereich Medieninvestitionen. Die Investition folgtauf die Serie A-Finanzierung von Next Gen Foods in Höhe von 100 MillionenUS-Dollar Anfang 2022. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3899779-1&h=2260673431&u=https%3A%2F%2Fnextgenfoods.sg%2Fpress-releases%2Fnext-gen-foods-debuts-tindle-in-the-united-states-and-announces-a-record-breaking-100-million-series-a-funding-round%2F&a=100+Millionen+US-Dollar+Anfang+2022.) Der Deal soll dazubeitragen, die Marketingreichweite des Food-Tech-Startups auszubauen und dasBewusstsein der Konsumentinnen und Konsumenten für die Marke TiNDLE, ihr Angebotan köstlichen und vielseitigen pflanzlichen Hähnchenprodukten sowie dasBewusstsein für ihre wachsende Produktpalette an pflanzlichen und innovativenLebensmitteln zu steigern.Die Medienpartnerschaft ist eine Premiere für Next Gen Foods, das seineVorzeigemarke TiNDLE im Sommer 2022 in Deutschland eingeführt hat (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3899779-1&h=1044343714&u=https%3A%2F%2Ftindle.com%2Fpress-releases%2Ftindle-chicken-made-from-plants-touches-down-in-cities-across-germany%2F&a=Vorzeigemarke+TiNDLE+im+Sommer+2022+in+Deutschland+eingef%C3%BChrt+hat) .Anfang 2023 stellte das Unternehmen seine erste Produktlinie für denEinzelhandel vor (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3899779-1&h=3825198398&u=h